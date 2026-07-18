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        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmazken, müstakil bir evde kısmi göçük meydana geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 07:40 Güncelleme:
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        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

        AFAD verilerine göre deprem, saat 06.20'de kaydedildi. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olarak açıklanan depremin 15,59 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

        Deprem, Malatya merkez başta olmak üzere çevre ilçe ve bazı çevre illerde de hissedildi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

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        "OLUMSUZ DURUM YOK"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir tespitin olmadığını, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

        Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz."

        MÜSTAKİL EVDE KISMİ GÖÇÜK

        AFAD verilerine göre saat 06.20’de Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Göztepe Mahallesi Elmalı Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil binanın duvarlarda kısmi göçük oluştu.

        Depremin ardından sokakta kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri de binada inceleme başlattı.

        Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, hasarın boyutuna ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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