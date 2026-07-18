Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar Mahallesi Kazıklı Bozbük mevkisinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü iki günlük yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangının yerleşim yerlerine sıçraması üzerine bölgedeki bir otel ve lüks site tedbir amacıyla tahliye edildi. Güvenli alanlara sevk edilen site sakinlerinin bir kısmının bölgeden helikopterlerle uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre yangında; Alevlerin ulaştığı Kaplankaya bölgesindeki lüks bir sitede; iş insanı Ali Koç, İlhan Sabancı, oyuncu Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın da evinin bulunduğu ortaya çıktı.

Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin sitenin içine girip önlem almak istediği ancak site yönetiminin buna izin vermediği iddia edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın Kaplankaya tesislerinin sınırında kontrol altına alınırken evlerde bir hasar oluşmadığı öğrenildi.