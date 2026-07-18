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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!

        Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!

        Schalke 04'ün Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Alman ekibinin kısa süre içinde sarı-lacivertlilerle temasa geçmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken kadrodaki futbolcularla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.

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        Sarı-lacivertlilerde düzenli ilk 11 şansı bulamayan Anthony Musaba için Almanya'dan talip çıktı.

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        Soccernews.nl'den Mounir Boualin'in haberine göre; Schalke 04, Fenerbahçe'den Anthony Musaba ile ilgileniyor ve kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

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        Alman ekibi, Hollandalı futbolcuya olan ilgisini menajerine iletti. Musaba da kiralık olarak Schalke'de oynamaya sıcak bakıyor.

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        Schalke'nin, yakın zamanda Musaba'yı kiralık olarak renklerine bağlamak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarıldı.

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        Geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba, Sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

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