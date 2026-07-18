Fenerbahçe'de ayrılık yakın: Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
Schalke 04'ün Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Alman ekibinin kısa süre içinde sarı-lacivertlilerle temasa geçmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken kadrodaki futbolcularla ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde düzenli ilk 11 şansı bulamayan Anthony Musaba için Almanya'dan talip çıktı.
Soccernews.nl'den Mounir Boualin'in haberine göre; Schalke 04, Fenerbahçe'den Anthony Musaba ile ilgileniyor ve kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Alman ekibi, Hollandalı futbolcuya olan ilgisini menajerine iletti. Musaba da kiralık olarak Schalke'de oynamaya sıcak bakıyor.
Schalke'nin, yakın zamanda Musaba'yı kiralık olarak renklerine bağlamak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarıldı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba, Sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.