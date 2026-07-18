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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DOA ile 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüşüme girdi

        DOA ile 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüşüme girdi

        DOA sisteminin 17 günlük verilerini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor! 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız DOA'ya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz" dedi. Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre 17 günde 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı toplanırken, en çok ambalaj toplanan iller, İstanbul (2 milyon 760 bin 802), Denizli (1 milyon 332 bin 752), Sakarya (1 milyon 260 bin 888), Ankara (1 milyon 225 bin 795), Bursa (1 milyon 200 bin 501) oldu

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        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 12:39 Güncelleme:
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        17 günde 33 milyon ambalaj

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde devreye alındı. Ulusal entegrasyon süreci olan bu aşamada 81 ildeki 973 ilçede DOA makineleri hizmet vermeye başladı. Vatandaşlara iade ettikleri DOA logolu alüminyum, pet ve cam içecek ambalajı başına 1 TL ödeniyor.   

        BAKAN KURUM: TÜRKİYE’NİN ÇEVRE SEFERBERLİĞİ BÜYÜYOR

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DOA sistemiyle 17 günde toplanan ambalaj verilerini ve en çok ambalaj toplanan 5 ili açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Türkiye’nin çevre seferberliği büyüyor! 1 Temmuz’dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız DOA’ya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz” dedi. 

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        EN ÇOK AMBALAJ TOPLANAN 5 İL

        Bakan Kurum’un paylaştığı verilere göre 17 günde 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 2 milyon 331 bin 984’e yükseldi. En çok ambalaj toplanan iller sırasıyla, İstanbul (2 milyon 760 bin 802), Denizli (1 milyon 332 bin 752), Sakarya (1 milyon 260 bin 888), Ankara (1 milyon 225 bin 795), Bursa (1 milyon 200 bin 501) oldu.

        PİLOT İL SAKARYA 100 MİLYONA YAKLAŞIYOR

        2025 Şubat ayında pilot il olarak DOA sisteminin hayata geçirildiği Sakarya’da sistemin devreye alındığın günden bugüne kadar toplanan ambalaj sayısı 92 milyon 538 bin 888’e yükseldi.

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