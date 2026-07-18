İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 plaj

Sistemde yüzme suyu kalitesi 'mükemmel', 'iyi', 'yeterli', 'zayıf' ve henüz yeterli analiz verisi bulunmayan alanlar için 'yeni' olmak üzere beş sınıfta değerlendiriliyor. Yüzme suyu kalitesi belirlenirken Escherichia coli (E. coli) ve İntestinal Enterokok değerleri esas alınıyor; bu iki mikrobiyolojik parametre, sudaki olası kirlilik seviyesinin tespitinde kullanılıyor.

İşte İstanbul'da 'mükemmel' su kalitesine sahip 67 plaj...