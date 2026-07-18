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        Haberler Yaşam İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 plaj

        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 plaj

        Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde yayımlanan son analiz sonuçlarına göre İstanbul'da 67 plaj 'mükemmel' yüzme suyu kalitesi sınıfında yer aldı. Mükemmel kalitede plajlar en çok Şile'de bulunurken, onu Adalar takip etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 14:41 Güncelleme:
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        Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte denize girmek isteyenler için Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde yer alan güncel analiz sonuçları da merak konusu oldu.

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        Son analizlere göre İstanbul'da toplam 67 plaj, 'mükemmel' su kalitesi sınıfına girdi.

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        Dağılıma göre en fazla 'mükemmel' su kalitesine sahip plaj 21 plajla Şile'de yer aldı. Şile'yi 17 plajla Adalar, 10 plajla Silivri, 6 plajla Çatalca, 5 plajla Arnavutköy, 4 plajla Büyükçekmece, 3 plajla Kadıköy ve 1 plajla Beylikdüzü takip etti.

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        Sistemde yüzme suyu kalitesi 'mükemmel', 'iyi', 'yeterli', 'zayıf' ve henüz yeterli analiz verisi bulunmayan alanlar için 'yeni' olmak üzere beş sınıfta değerlendiriliyor. Yüzme suyu kalitesi belirlenirken Escherichia coli (E. coli) ve İntestinal Enterokok değerleri esas alınıyor; bu iki mikrobiyolojik parametre, sudaki olası kirlilik seviyesinin tespitinde kullanılıyor.

        İşte İstanbul'da 'mükemmel' su kalitesine sahip 67 plaj...

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        Şile (21)

        Ağlayankaya Plajı
        Ağlayankaya Plajı Life Beach
        Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii
        Akçakese Akkaya Plajı
        Akçakese Peacock Beach

        Fotoğraf: Ağlayankaya

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        Alacalı Plajı
        Ayazma Plajı
        Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii
        Bozgaca Plajı
        Doğancılı Plajı

        Fotoğraf: Ayazma Plajı, Kumbaba

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        İmrenli Plajı
        Kabakoz Plajı
        Merkep Adası Plajı 1
        Merkep Adası Plajı 2
        Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı

        Fotoğraf: İmrenli Plajı

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        Sahilköy Plajı
        Sofular Plajı
        Uzunkum Plajı
        Uzunkum Plajı 1
        Uzunkum Plajı 2 (Dere Yanı)
        Uzunkum Plajı (Orta Nokta)

        Fotoğraf: Uzunkum Plajı

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        Adalar (17)

        Burgazada Deniz Kulübü
        Burgazada Su Sporları Kulübü Önü
        Büyükada Aya Nikola Halk Plajı
        Büyükada Kayıkhane Blue Beach
        Büyükada Nakibey Plajı

        Fotoğraf: Aya Nikola Halk Plajı

        10

        Büyükada Prenses Koyu
        Büyükada Su Sporları Kulübü Önü
        Büyükada Tabiat Parkı Plajı
        Büyükada Yörükalı Plajı Önü
        Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Halk Plajı

        Fotoğraf: Yörükali Plajı Önü

        11

        Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü
        Heybeliada Su Sporları Kulübü Önü
        Heybeliada Ada Beach Club Önü
        Heybeliada Asaf Beach
        Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü
        Kınalıada Ülker Restaurant Önü
        Sedef Adası Halk Plajı

        Fotoğraf: Sadıkbey Plajı Önü

        12

        Silivri (10)

        Altınorak Sitesi Önü
        Bizimköy-Parkköy Sitesi Önü
        Çanta Albayraklar-Kınalı Mevki Önü
        Gümüşyaka Çadır Yeri Mevkii
        Kumluk Mevkii

        Fotoğraf: Parkköy Sitesi Önü

        13

        Selimpaşa Başkent Sitesi Önü
        Selimpaşa Duruman Mevkii
        Semizkum Basınkent 4 Site Önü
        Semizkum Çadıryeri Mevkii
        Uyumkent Sitesi Önü

        Fotoğraf: Basınkent 4 Site Önü

        14

        Çatalca (6)

        Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı
        Çilingoz Tabiat Parkı Plajı
        Karacaköy Çobankule Plajı
        Karacaköy Evicik Plajı
        Karacaköy Ormanlı Plajı
        Karacaköy Yalıköy Plajı

        Fotoğraf: Karacaköy

        15

        Arnavutköy (5)

        Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı
        Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı
        Durusu Karaburun Arka Deniz
        Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı
        Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü

        Fotoğraf: Karaburun Plajı

        16

        Büyükçekmece (4)

        Albatros Sahili
        Gürpınar Sahili
        Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping Önü
        Mimarsinan Sahili

        Fotoğraf: Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping Önü

        17

        Kadıköy (3)

        Caddebostan Plajı Büyük Kulüp Arkası
        Caddebostan Plajı Irmak Okulları Arkası
        Suadiye Plajı

        Fotoğraf: Suadiye

        18

        Beylikdüzü (1)

        Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı

        *Görseller Sağlık Bakanlığı ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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