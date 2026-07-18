İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 plaj
Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde yayımlanan son analiz sonuçlarına göre İstanbul'da 67 plaj 'mükemmel' yüzme suyu kalitesi sınıfında yer aldı. Mükemmel kalitede plajlar en çok Şile'de bulunurken, onu Adalar takip etti
Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte denize girmek isteyenler için Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde yer alan güncel analiz sonuçları da merak konusu oldu.
Son analizlere göre İstanbul'da toplam 67 plaj, 'mükemmel' su kalitesi sınıfına girdi.
Dağılıma göre en fazla 'mükemmel' su kalitesine sahip plaj 21 plajla Şile'de yer aldı. Şile'yi 17 plajla Adalar, 10 plajla Silivri, 6 plajla Çatalca, 5 plajla Arnavutköy, 4 plajla Büyükçekmece, 3 plajla Kadıköy ve 1 plajla Beylikdüzü takip etti.
Sistemde yüzme suyu kalitesi 'mükemmel', 'iyi', 'yeterli', 'zayıf' ve henüz yeterli analiz verisi bulunmayan alanlar için 'yeni' olmak üzere beş sınıfta değerlendiriliyor. Yüzme suyu kalitesi belirlenirken Escherichia coli (E. coli) ve İntestinal Enterokok değerleri esas alınıyor; bu iki mikrobiyolojik parametre, sudaki olası kirlilik seviyesinin tespitinde kullanılıyor.
İşte İstanbul'da 'mükemmel' su kalitesine sahip 67 plaj...
Şile (21)
Ağlayankaya Plajı
Ağlayankaya Plajı Life Beach
Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii
Akçakese Akkaya Plajı
Akçakese Peacock Beach
Fotoğraf: Ağlayankaya
Alacalı Plajı
Ayazma Plajı
Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii
Bozgaca Plajı
Doğancılı Plajı
Fotoğraf: Ayazma Plajı, Kumbaba
İmrenli Plajı
Kabakoz Plajı
Merkep Adası Plajı 1
Merkep Adası Plajı 2
Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı
Fotoğraf: İmrenli Plajı
Sahilköy Plajı
Sofular Plajı
Uzunkum Plajı
Uzunkum Plajı 1
Uzunkum Plajı 2 (Dere Yanı)
Uzunkum Plajı (Orta Nokta)
Fotoğraf: Uzunkum Plajı
Adalar (17)
Burgazada Deniz Kulübü
Burgazada Su Sporları Kulübü Önü
Büyükada Aya Nikola Halk Plajı
Büyükada Kayıkhane Blue Beach
Büyükada Nakibey Plajı
Fotoğraf: Aya Nikola Halk Plajı
Büyükada Prenses Koyu
Büyükada Su Sporları Kulübü Önü
Büyükada Tabiat Parkı Plajı
Büyükada Yörükalı Plajı Önü
Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Halk Plajı
Fotoğraf: Yörükali Plajı Önü
Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü
Heybeliada Su Sporları Kulübü Önü
Heybeliada Ada Beach Club Önü
Heybeliada Asaf Beach
Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü
Kınalıada Ülker Restaurant Önü
Sedef Adası Halk Plajı
Fotoğraf: Sadıkbey Plajı Önü
Silivri (10)
Altınorak Sitesi Önü
Bizimköy-Parkköy Sitesi Önü
Çanta Albayraklar-Kınalı Mevki Önü
Gümüşyaka Çadır Yeri Mevkii
Kumluk Mevkii
Fotoğraf: Parkköy Sitesi Önü
Selimpaşa Başkent Sitesi Önü
Selimpaşa Duruman Mevkii
Semizkum Basınkent 4 Site Önü
Semizkum Çadıryeri Mevkii
Uyumkent Sitesi Önü
Fotoğraf: Basınkent 4 Site Önü
Çatalca (6)
Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı
Çilingoz Tabiat Parkı Plajı
Karacaköy Çobankule Plajı
Karacaköy Evicik Plajı
Karacaköy Ormanlı Plajı
Karacaköy Yalıköy Plajı
Fotoğraf: Karacaköy
Arnavutköy (5)
Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı
Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı
Durusu Karaburun Arka Deniz
Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı
Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü
Fotoğraf: Karaburun Plajı
Büyükçekmece (4)
Albatros Sahili
Gürpınar Sahili
Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping Önü
Mimarsinan Sahili
Fotoğraf: Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping Önü
Kadıköy (3)
Caddebostan Plajı Büyük Kulüp Arkası
Caddebostan Plajı Irmak Okulları Arkası
Suadiye Plajı
Fotoğraf: Suadiye
Beylikdüzü (1)
Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı
*Görseller Sağlık Bakanlığı ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.