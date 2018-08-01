Adaylara, 120 sorunun sorulduğu ve 150 dakikanın verildiği Dikey Geçiş Sınavı'ndan (DGS) sonra lisans adayları heyecanla sınav sonuçlarını bekliyor. Eğitimlerini lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adayların katıldığı DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte DGS sonuç tarihi...

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Temmuz'da yapılan DGS sınavına binlerce önlisans öğrencisi katılmıştı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçları için ise Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi tarih verdi. DGS sonuçları 16 Ağustos 2018 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.



DGS SONUCU İLE BİR YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINA YERLEŞTİRİLDİĞİMDE GELECEK YIL PUANIMDA DÜŞME SÖZ KONUSU OLACAK MI?

Evet. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.



2018-DGS SINAV SONUCUMU DAHA SONRA KULLANABİLİR MİYİM?

Hayır. 2018-DGS sonuçları, sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmekte.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce kılavuzların dikkatlice incelenmesi gerekmekte. Ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecek. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemeli. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya ait olacak. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmakta. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecek. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu olmayacak.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalı. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecekler. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacak. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

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