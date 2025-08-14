DGS sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı: 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Dikey Geçiş Sınavı kapsamında iki oturumda tamamlanan DGS sonuçları heyecanla bekleniyor. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine çevirmek isteyenler ÖSYM ekranı üzerinden DGS sonuç sorgulaması yapmaya başladı. Sınavın üzerinden yaklaşık üç hafta geçti. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için tercih kılavuzu yayınlanacak. Sonuçlar için ÖSYM sınav takviminde bugün işaret edildi. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte bilgiler
DGS sonuçları sorgulaması başladı. 20 Temmuz’da gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı sonrası gözler DGS sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta açıklanacak sorusunun yanıtına çevrildi. DGS sonuç ekranında adayların sayısal ve sözel alandan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuç ekranında adayların DGS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri başarı sıralamaları, önlisans başarı puanı yer alacak. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte DGS sonucu sorgulama sayfası ve tüm detaylar
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre DGS sınav sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü erişime açılacak. Sistemde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için sınav sonuçlarının sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor. Henüz saat için net bir bilgi yok.
Sınav sonuçları açıklandığında ÖSYM’nin resmi sosyal medya hesaplarından ve osym.gov.tr adresinden duyuru yayımlanacak. DGS sınav sonuçları erişime açıldığında aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına gidebilirsiniz.
DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
DGS sınav sonuçları sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Adaylara sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek.
DGS sonuç ekranında adayların sayısal ve sözel alandan elde ettikleri doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Sonuç ekranında adayların DGS sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri başarı sıralamaları, önlisans başarı puanı yer alacak.
DGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Yerleştirme işlemi, adayların 2025-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.