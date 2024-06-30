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        Haberler Bilgi Gündem DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı 2024: DGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DGS soru ve cevapları PDF indirme ekranı

        ÖSYM açıkladı: 2024 DGS soru ve cevapları yayınlandı!

        81 ilde saat 10.15'te başlayan DGS sınavına binlerce öğrenci girdi. 135 dakikalık sınavın ardından ÖSYM tarafından DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. İşte, 2024 DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 08:09 Güncelleme: 30.06.2024 - 23:44
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        Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek DGS sınavı bugün saat 10.15'te başladı ve başarıyla tamamlandı. Sayısal ve sözel olmak üzere toplamda 100 soru cevaplayan adaylar, sınavdan sonra ÖSYM'nin yayınladığı DGS soru ve cevap anahtarına erişebilecek. Peki, 2024 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

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        2024 DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

        DGS sınavı tamamlandı. 135 dakikalık sınav sonrasında DGS soru ve cevaplarının ÖSYM'nin sitesinden yayınlandı.

        2024 DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçları için ÖSYM'den kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

        DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
        DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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