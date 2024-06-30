Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi nedir, nereden ilan edilecek?

        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

        İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla çıkarmak isteyen öğrenciler, bugün yapılan DGS sınavına girecek. 300 binden fazla öğrencinin katılacağı sınavda gözler şimdiden sonuçların açıklanacağı tarihe döndü. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 07:35 Güncelleme: 30.06.2024 - 07:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eğitim süresini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler bugün Dikey Geçiş Sınavına girecek. 312 bin 855 adayın katıldığı DGS sınavı aynı anda 81 ilde ve Lefkoşa'da yapılıyor. Öğrenciler DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 2024 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        2

        2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin DGS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağı henüz belirlenmedi. Ancak sonuçların 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar ÖSYM'nin ana sayfasından ilan edilecek.

        3

        2024 DGS NE ZAMAN?

        DGS sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve toplamda 135 dakika sürecek. 100 soruluk sınavda 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru sorulacak.

        4

        DGS İÇİN 903 BİN BİNA KULLANILACAK

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde uygulanacak sınav için 903 bina ve 13 bin 510 salon kullanılacağını, sınavda emniyet görevlileri dahil 43 bin 299 kişinin görev yapacağını belirtti.

        DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
        DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de orman yangını
        İzmir'de orman yangını
        İzmir'de başlayan yangın Kuşadası'na sıçradı!
        İzmir'de başlayan yangın Kuşadası'na sıçradı!
        Kalın, Haniye ile görüştü
        Kalın, Haniye ile görüştü
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Panzerler çeyrek finalde
        Panzerler çeyrek finalde
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        "Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli"
        "Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli"
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem