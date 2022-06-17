Terör örgütünün sözde sorumlusu 8 şüpheliye tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik
ABONE OL

DHKPC terör örgütüne sözde sorumlusu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Terör örgütü DHKPC'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan sözde sorumlu 8 kişi adliye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi

DHKPC terör örgütüne sözde sorumlusu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Terör örgütünün sözde sorumlusu 8 şüpheliye tutuklama
0:00 / 0:00
DHA

DHKPC terör örgütüne sözde sorumlu kadrosuna yönelik yapılan operasyon sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü DHKPC terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon, DHKPC silahlı terör örgütünün Gazi Mahalli Alan Yapılanması ve sözde Gazi Halk Meclisi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, örgüte finansman desteği sağlayan ve örgüt adına cezalandırma eylemi yapanlara yönelik düzenlendi.

14 Haziran tarihinde 11 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli de sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vebitcoin iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM Vebitcoin iddianamesi kabul edildi
Zeynep Kamil Hastanesi'nden 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yalanlama
GÜNDEM Cinsiyet değiştirme iddialarına yalanlama
Yunanistan 3 yılda toplam 41 bin 523 düzensiz göçmeni geri ittiği belirlendi
GÜNDEM Yunanistan 3 yılda 42 bin göçmeni geri itti
YKS'de kalem, silgi ve kalemtıraş verilecek mi? 2022 YKS sınavına götürülmesi yasak olan eşyalar neler? TYT, AYT, YDT YKS sınavına akbil, telefon, saat ve para götürmek yasak mı?
GÜNDEM YKS sınavına götürülmesi yasak olan şeyler
YKS zor muydu, kolay mıydı? Üniversite sınavı YKS 2022 soruları nasıldı?
GÜNDEM YKS zor muydu, kolay mıydı?
YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor? 2022 Üniversite sınavı YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
GÜNDEM YKS kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika Haberleri
GÜNDEM Bakan Soylu duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Son dakika: İzmir'de polis memuru iki çocuğunu öldürdü! - Güncel haberler
GÜNDEM İzmir'de dehşet! Polis memuru, iki çocuğunu öldürdü
Manisa'nın Salihli ilçesinde evli çift bıçaklanarak öldürüldü! - Son Dakika Haberleri
GÜNDEM Manisa'da evli çift bıçaklanarak öldürüldü!
YKS başarı mesajları ve sözleri: 2022 üniversite sınavı YKS'ye TYT'ye girecek öğrencilere, toruna, yeğene, çocuğa en güzel başarılar mesajları, motivasyon sözleri
GÜNDEM YKS başarı mesajları ve sözleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.