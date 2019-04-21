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Diagne'den olay Başakşehir paylaşımı!

Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, Başakşehir'in puan kaybı sonrası flaş bir paylaşım yaptı. Senegalli yıldız, karşılaşmanın ardından maç görüntüsünün üstüne "HAHAHAHA" ifadesini kullandı

Galatasaray

Başakşehir, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalıp Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda iyice ümitlendirirken sarı-kırmızılıların yıldızı Mbaye Diagne'den flaş bir paylaşım geldi. Senegalli yıldız, Instagram hesabından televizyonda yer alan maç sonu görüntüsünü paylaşıp "HAHAHAHA" yazdı. Bu paylaşım sosyal medyada gündem oldub Diagne, dünkü Kayserispor maçının ardından "Başakşehir de puan kaybedecek" derken bu tahmini de tutmuş oldu.

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