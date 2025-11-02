Habertürk
        Diddy'nin hapishanedeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı - magazin haberleri

        Diddy'nin hapishanedeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı

        Fuhuşa zorlama suçundan hapis cezası alan rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs, cezaevinde görüntülendi

        Giriş: 02.11.2025 - 17:19 Güncelleme: 02.11.2025 - 17:19
        Hapishanedeki ilk fotoğrafı çıktı
        Fuhuş suçundan hüküm giydikten sonra hapishanede cezasını çeken rap şarkıcısı ve müzik yapımcısı Sean 'Diddy' Combs'un hapishanedeki ilk fotoğrafı yayınlandı. 55 yaşındaki şarkıcı, New Jersey'deki Fort Dix Cezaevi'nin bahçesinde fotoğraflandı.

        Fotoğrafta, Diddy'nin sakalının bir hayli kırlaştığı dikkat çekti.

        Temmuz ayında fuhuşa zorlama suçlamasıyla iki kez suçlu bulunan Diddy için, geçen ay, toplam 50 aylık hapis cezası kararı verildi.

        Rapçinin davası, seks ticareti ve haraç alma suçu da dâhil olmak üzere karşı karşıya olduğu en ağır suçlamalardan beraat etmesiyle sonuçlandı. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılma ihtimali bulunuyordu.

