Diddy'nin hapishanedeki ilk fotoğrafı ortaya çıktı

Fuhuş suçundan hüküm giydikten sonra hapishanede cezasını çeken rap şarkıcısı ve müzik yapımcısı Sean 'Diddy' Combs'un hapishanedeki ilk fotoğrafı yayınlandı. 55 yaşındaki şarkıcı, New Jersey'deki Fort Dix Cezaevi'nin bahçesinde fotoğraflandı.

Fotoğrafta, Diddy'nin sakalının bir hayli kırlaştığı dikkat çekti.

REKLAM

Temmuz ayında fuhuşa zorlama suçlamasıyla iki kez suçlu bulunan Diddy için, geçen ay, toplam 50 aylık hapis cezası kararı verildi.

Rapçinin davası, seks ticareti ve haraç alma suçu da dâhil olmak üzere karşı karşıya olduğu en ağır suçlamalardan beraat etmesiyle sonuçlandı. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılma ihtimali bulunuyordu.