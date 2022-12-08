15 yaşındaki Fatma'yı kaçıran İsmail yakalandı 0:00 / 0:00

Fatma’nın babası İsmail A. kızının bulunması için Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katıldı.

İki gün önce İsmail, Fatma’yı jandarmaya teslim etti ancak kendisi kaçtı. Perşembe günü sabah saatlerinde önce annesi Cennet’i, ardından da jandarmayı arayan İsmail Kar, Kahramanmaraş’ta gözaltına alındı. Dağlık arazide gözaltına alınan İsmail Kar’ın takım elbiseli ve tıraşlı olması dikkat çekti.

DAĞDA “TAKIM ELBİSE” İLE YAKALANDI!

İsmail Kar, Ilıca İlçe Jandarma Karakolu’na götürüldü, ardından da Kahramanmaraş Adliyesi’ne sevkedildi. Adliyeye girerken Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibinin sorularına yanıt veren İsmail Kar, “Ben kimseyi kaçırmadım. Ailesinden şiddet gören ve zorla evlendirilen bir kıza yardım ettim. Yardım talebine karşılık verdim” dedi.