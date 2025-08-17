Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu!

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu!

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yeni sezon ne zaman başlayacak? İzleyicilerin merakla beklediği tarih belli oldu. 6. sezonuyla gündem yaratmaya hazırlanan program için geri sayım başladı. İşte Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yeni sezon tarihi, yayın günü ve tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 16:45 Güncelleme: 17.08.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman başlayacak?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Show TV’nin çok izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Kapanan dosyaları açan, sır perdelerini aralayan programın yeni bölümleri için geri sayım başladı. Peki Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler…

        DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Show TV’nin sevilen programı “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme”, yeni sezonuyla ekrana dönüyor. İzleyiciler, “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak, yeni sezon hangi gün yayınlanacak?” sorularına yanıt ararken resmi tarih açıklandı!

        REKLAM

        Didem Arslan Yılmaz’ın sunumuyla ekrana gelen program, 25 Ağustos Pazartesi günü 6. sezonuyla izleyicisiyle buluşacak. Hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV ekranlarında olacak.

        YENİ SEZON YİNE GÜNDEM YARATACAK

        “Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir” sloganıyla yola çıkan program, bugüne kadar kayıpların izini sürdü, cinayetlerin sır perdelerini araladı ve suçluların yakalanmasına katkı sağladı. İnsanların hayatlarına dokunan, umut ışığı olan yapım, 6. sezonunda da yine gündemi belirleyecek.

        DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

        Yeni sezonun ilk bölümü 25 Ağustos Pazartesi günü ekrana gelecek. Bundan sonra da program, hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

        Kapanan dosyaların açıldığı, karanlık sırların ortaya çıkarıldığı, adaletin yanında duran program, yeni sezonda da milyonların merakla takip edeceği yapımlar arasında yerini alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor!
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Cimbom'dan Icardi'ye yeni sözleşme!
        Taksici silahlı saldırı kurbanı! Arkadaşları kontak kapattı!
        Taksici silahlı saldırı kurbanı! Arkadaşları kontak kapattı!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        17 Ağustos'un sembol ismi Emine Cebeci felaketi anlattı: Yerin altından tren geçiyor gibiydi!
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Bazı depremler neden daha fazla hasara neden olur?
        Bazı depremler neden daha fazla hasara neden olur?
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        'Trump Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi düzenlemek istiyor' iddiası
        'Trump Rusya-Ukrayna-ABD zirvesi düzenlemek istiyor' iddiası
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        Göztepe - Fenerbahçe maçı YAZAR YORUMLARI
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        İsrail'de on binlerce kişi sokaklarda!
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Beşiktaş sezonu açıyor! İşte Solskjaer'in 11'i...
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı