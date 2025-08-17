Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu!

Show TV’nin çok izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Kapanan dosyaları açan, sır perdelerini aralayan programın yeni bölümleri için geri sayım başladı. Peki Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler…

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV’nin sevilen programı “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme”, yeni sezonuyla ekrana dönüyor. İzleyiciler, “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ne zaman başlayacak, yeni sezon hangi gün yayınlanacak?” sorularına yanıt ararken resmi tarih açıklandı!

Didem Arslan Yılmaz’ın sunumuyla ekrana gelen program, 25 Ağustos Pazartesi günü 6. sezonuyla izleyicisiyle buluşacak. Hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV ekranlarında olacak.

YENİ SEZON YİNE GÜNDEM YARATACAK

“Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir” sloganıyla yola çıkan program, bugüne kadar kayıpların izini sürdü, cinayetlerin sır perdelerini araladı ve suçluların yakalanmasına katkı sağladı. İnsanların hayatlarına dokunan, umut ışığı olan yapım, 6. sezonunda da yine gündemi belirleyecek.