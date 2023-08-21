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        Haberler Televizyon 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme', yeni sezonuna başladı

        'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme', yeni sezonuna başladı

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen programı 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme', yeni sezonuna çarpıcı dosyalarla başladı

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        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 23:43
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        Yağmur Özaydın cinayeti masaya yatırıldı
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        15 Ekim 2012'de Şanlıurfa’da bir mısır tarlasında cesedi bulunan 7 yaşındaki Yağmur Özaydın cinayetinden sorumlu tutulan Yusuf Bayluğ’un ailesi 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurdu.

        Anne Medine Bayluğ, baba Cuma Bayluğ ve aynı cinayet sebebiyle 6 ay hüküm giyen abi Ümran Bayluğ stüdyodaydı. Bayluğ Ailesi, 3 yıldır tutuklu bulunan 27 yaşındaki oğulları Yusuf Bayluğ’un masum olduğunu, cinayeti işleyenlerin dışarıda gezdiğini iddia etti. Gerçek katilin bulunmasını ve oğullarının beraat etmesini istediklerini söyledi. Anne Medine Bayluğ o anlarda gözyaşlarını tutamadı. Yusuf’un akrabası Yağmur’un aile içinde bir sırrın kurbanı olduğunu iddia etti.

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        DİNİ NİKAHLI EŞİ, OĞLUM DİYE TANIŞTIRDIĞI KİŞİYLE SIRRA KADEM BASTI

        Yeni sezonun ilk yayınında, bir kayıp vakası mercek altına alındı. Adem Özkul (38), 30 Mayıs 2022’de sosyal medyada tanıştığı Satu Yanık (44) ile yaşadıklarını Didem Arslan Yılmaz ile ekibine anlattı ve yardım istedi.

        Adem’in dini nikahlı eşi Satu Yanık, eve oğlum diye tanıştırdığı Ahmet’i getirdi. Satu, Adem, kızı Emine ve oğlum diye tanıştırdığı Ahmet ile birlikte 6 ay aynı evde yaşadı. Ancak Adem bir süre sonra durumdan şüphe etti. Aralarında çıkan tartışma sonucu Satu, “Samsun’da tedaviye gidiyoruz” diyerek Ahmet ile birlikte evi terk etti. Bir daha da geri dönmedi. Adem, Satu’nun af dilemesini ve dönmesini istedi, 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' stüdyosunda sesini duyurdu.

        Programa telefonla bağlanan Satu’nun arkadaşı ise Satu’nun evlilik vaadiyle insanları dolandırdığını iddia etti. 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' ekibi şimdi Satu’nun nerede olduğunu araştırıyor.

        BURAK DURNA CİNAYETİNDE 2. PERDE! BURAK’IN ANNESİ AYŞE, KATİLİ ARAMAKTAN VAZGEÇMEDİ

        'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' programında geçtiğimiz sezon çokça ses getiren Denizli’deki Burak Durna cinayetinde de yeni gelişmeler yaşandı. Burak’ın karısı Seher stüdyoya yine gelmedi. Burak’ın annesi Ayşe, oğlunun cinayetinin arkasında kimin olduğunu aramaktan vazgeçmedi ve cinayeti tekrar hatırladığında stüdyoda gözyaşlarına hakim olamadı.

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        #Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
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