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Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, hafta içi her gün SHOW TV ekranlarından yayınlanan Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme'de güçlü ekibiyle birlikte 500'üncü canlı yayını geride bırakırken onlarca kayıp insanı buldu, çözülemeyen cinayetleri ortaya çıkardı, birbirinden ayrı düşen aile fertlerini bir araya getirdi.

“Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir” diyen Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, hak arayanların sesi olmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için Türkiye’nin dört bir yanında çalışıyor. Tozlu raflara kalkan dosyaları tekrardan açmaya ve karanlığa gömülmüş sırları açıklığa kavuşturmaya devam ediyor.

SHOW TV’de hafta içi her gün canlı yayınlanan programın sonunda 500'üncü bölüm için pasta kesilirken ekipçe kutlama yapıldı.