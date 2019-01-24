Didem Balçın, bir güzellik merkezinde yüzüne 'Altın iğne' adı verilen bir estetik uygulaması yaptırdı. Yüzünde ağır yanma ve şişlik meydana geldikten sonra doktorun sahte olduğunu öğrenen Balçın, soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.

Güzellik merkezi ve sahte doktordan şikayetçi olan Didem Balçın, yüzündeki ağrılar ve şişlik nedeniyle uzun süre evinden çıkamadı. Balçın, ağrıların ve şişliğin azalmasından sonra ilk kez evinden çıkarak 'Aslı Gibidir' adlı sinema filminin galasına gitti. Ünlü oyuncu güzellik merkezi ve sahte doktora dava açtığı için konuşamayacağını söyledi.