"FANTEZİ İÇİN ÖZEL AYAKKABILARIM VAR"

*Eve ayakkabıyla girmem ama fantezi için özel ayakkabılarım var.

*Zayıf yönlerimle onları göstermeyerek başa çıkıyorum. Annemden böyle öğrendim.

*Cinsel yönelimimi sorguladığım zamanlar tabii ki oldu. Bu konuda gizli saklım yok. Benim için bir önem arz etmiyor. Öğrendiklerimiz ve bize öğretilenler arasında uçurumlar var. Bu zamana dek ilişkilerim hep heteroseksüel kişilerle oldu ama mesela New York'tayken bir kız, bir erkek gibi peşime düştü. Onunla ilgili hiçbir şey beni ne duygusal ne de cinsel olarak çekti.