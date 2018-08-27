Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu

Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Soydan'ın paylaştığı dans videosu sosyal medyada olay olmuştu. Soydan, bir kez daha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkati çekti