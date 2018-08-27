Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu

27.08.2018 - 10:36 | Güncelleme:

Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Soydan'ın paylaştığı dans videosu sosyal medyada olay olmuştu. Soydan, bir kez daha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkati çekti

  • 1 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    1 | 34

    Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. 

  • 2 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    2 | 34

    Soydan'ın paylaştığı dans videosu sosyal medyada olay olmuştu. 

  • 3 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    3 | 34

    Soydan, bir kez daha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

  • 4 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    4 | 34

    İşi gereği dünyanın pek çok ülkesinde çekimler gerçekleştiren Soydan, Bali'de gerçekleşen çekime ait anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Soydan'ın paylaşımını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

  • 5 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
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    DİDEM SOYDAN KİMDİR?

    Türkiye’nin en iyi mankenlerinden olan Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. 

  • 6 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
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    Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir ailenin çocuğudur.

  • 7 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
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    Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. 

  • 8 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
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    Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. 

  • 9 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    9 | 34

    Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı. 

  • 10 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
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    İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.

  • 11 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    11 | 34
  • 12 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    12 | 34
  • 13 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    13 | 34
  • 14 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    14 | 34
  • 15 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    15 | 34
  • 16 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    16 | 34
  • 17 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    17 | 34
  • 18 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    18 | 34
  • 19 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    19 | 34
  • 20 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    20 | 34
  • 21 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    21 | 34
  • 22 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    22 | 34
  • 23 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    23 | 34
  • 24 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    24 | 34
  • 25 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    25 | 34
  • 26 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    26 | 34
  • 27 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    27 | 34
  • 28 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    28 | 34
  • 29 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    29 | 34
  • 30 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    30 | 34
  • 31 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
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  • 32 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
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  • 33 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
    33 | 34
  • 34 Didem Soydan'ın Bali videosu olay oldu! Didem Soydan kimdir? - Magazin habeleri
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