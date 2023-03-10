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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok...

1993 Best Model of Turkey ikincisi Didem Uzel, 1999'da çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak, geçmişi andı. Uzel, "Hafta içi canlı yayın yapıyordum. O dönemin fotoğrafları..." dedi

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  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    İş insanı Selim Sarı ile 2012'de evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verip yaşamını ABD'nin Miami şehrinde sürdüren ardından pandemi nedeniyle Türkiye'ye geri dönen Didem Uzel, oğlu Leo Aslan'ı 2016 yılında kucağına almıştı.

    Sarı ile mutlu birlikteliğini sürdüren Uzel, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Didem Uzel, 24 yıl önce çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    "O ZAMAN ELİMİZDE AKILLI TELEFONLAR YOK..."

    Geçmişi yâd eden Uzel, gönderisine, "30'lar... O zaman elimizde akıllı telefonlar yok ki selfie'ler çekelim, her anımızı kaydedelim, gösterelim… Anca işte böyle gazetelerden saklanan fotoğraflar elimizde... 1999... Tbt... Hafta içi canlı yayın yapıyordum. O dönemin fotoğrafları... Yani ben burada 28 yaşındayım büyük olasılıkla. 30’lar derken, o yaşların tümünü kastetmiştim" ifadelerini not düştü.
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor.
    Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Ayşe Kökçü
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Ayşe Kökçü
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Peker Açıkalın
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Peker Açıkalın
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Asuman Dabak - Mahir İpek
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Mahir İpek
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Jessica May
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Jessica May
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Nez
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Nez
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Teoman
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Teoman
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok... - Magazin haberleri

    Murat Boz

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