Didem Uzel: O zaman elimizde akıllı telefonlar yok...

"O ZAMAN ELİMİZDE AKILLI TELEFONLAR YOK..."



Geçmişi yâd eden Uzel, gönderisine, "30'lar... O zaman elimizde akıllı telefonlar yok ki selfie'ler çekelim, her anımızı kaydedelim, gösterelim… Anca işte böyle gazetelerden saklanan fotoğraflar elimizde... 1999... Tbt... Hafta içi canlı yayın yapıyordum. O dönemin fotoğrafları... Yani ben burada 28 yaşındayım büyük olasılıkla. 30’lar derken, o yaşların tümünü kastetmiştim" ifadelerini not düştü.