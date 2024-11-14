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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Tüm güzel anılar' bu sergide

        'Tüm güzel anılar' bu sergide

        Ramazan Can & Cem Sonel'in dijital tabanlı led ve dokuma halıların birleşimiyle geleneksel motiflere çağdaş bir yaklaşım getiren ortak ürettikleri işler ile bireysel işlerinin bir araya geldiği All The Good Memories Are Stored (Tüm Güzel Anılar Saklanır) sergisi,15 Kasım 2024–12 Ocak 2025 tarihleri arasında Anna Laudel İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 14:44 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:44
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        'Tüm güzel anılar' bu sergide
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        Üretimlerinde halı, beton, dokuma, neon ve LED enstalasyon gibi birbirine zıt malzemeleri ustalıkla bir araya getiren sanatçılar Ramazan Can ve Cem Sonel’in All The Good Memories Are Stored (Tüm Güzel Anılar Saklanır), adlı yeni sergileri Anna Laudel İstanbul’da açılıyor. Sanatçıların geçmiş üretimlerinin devamlılığı niteliğindeki sergi, modern dünyanın işleyişi içinde zaman ve bellek kavramlarını sorguluyor.

        Cem Sonel-Ramazan Can (Soldan sağa)
        Cem Sonel-Ramazan Can (Soldan sağa)

        Dijital tabanlı led ve dokuma halıların birleşimiyle geleneksel motiflere çağdaş bir yaklaşım getiren sergi, sanatçıların bireysel hafızalarından yola çıkarak kolektif bir belleğe uzanmayı amaçlıyor. Ramazan Can ve Cem Sonel’in kullandıkları medyumlar gereği farklı dillerde işler ürettikleri düşünülse de sergideki eserler sanatçıların aynı kolektif bellekten beslendiklerini gösteriyor.

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        Ramazan Can’ın ana malzemesi olan halıda kullanılan atkı ve çözgülerin oluşturduğu kesişme noktaları, Cem Sonel’in kod yazılımında kullandığı binary ikili sayı sistemin oluşturduğu zeminle örtüşüyor. İç içe geçmiş dikey çözgü iplikleri ile yatay atkı ipliklerinin oluşturduğu ızgara şeklindeki eserde sıralanmış küçük renk alanlarının oluşturduğu imaj, bir bilgisayar monitörünü çağrıştırıyor.

        All The Good Memories Are Stored sergisinde vurgulanan kolektif hafıza, insanların birlikte aynı anda yaşadıkları geçmiş üzerine değil; geçmişin bilgisinin ortak olmasına odaklanıyor. Piksel tabanlı led ve halıların birleşimden oluşan eserlerde sanatçılar geçmiş ve geleceği çağdaş bir yaklaşımla birbirine bağlıyor. Sergideki üretimler, Andreas Huyssen’ın belleğin zamansal statüsü üzerine düşüncelerine de atıfta bulunuyor.

        Ramazan Can & Cem Sonel, geçtiğimiz yıl Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen dünyanın en köklü sanat fuarı Art Cologne’de ortak üretimlerini sergilediler. Anna Laudel İstanbul’daki yeni sergilerinde Art Cologne’de yer alan iki eserin yanında ortak ve bireysel üretimleri olan yaklaşık 20 yeni eser yer alıyor.

        All The Good Memories Are Stored sergisi 15 Kasım 2024 - 12 Ocak 2025 tarihleri arasında Anna Laudel İstanbul’da görülebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Anna Laudel İstanbul
        #Ramazan Can
        #Cem Sonel
        #sergi
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