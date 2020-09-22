Gizem Türemen gturemen@haberturk.com

İstanbul’un tarihi dokusu ve eski tarz mimarisi ile öne çıkan semti Maçka’da yapılan Kredi Yurtlar Kurumu tarafından inşa edilen binanın son hali hem görenlerin hem çevre sakinlerinin hem de mimarların tepkisini çekti.

Habertürk'ten Gizem Türemen'in haberine göre, Tanzimat döneminin en önemli eserlerinden sayılan Osmanlı Askeri kışlasının ve daha birçok tarihi eserin yanında öğrenci yurdu olarak inşa edilen bina 2 bin öğrenci kapasitesine sahip olacak.

Ancak binanın herkesin karşı çıktığı dikey mimari esas alınarak yapılması ve 7 katlı olan binanın 14 kata çıkması tartışılıyor.

Dahası eski öğrenci binası 9 bin metre kare iken yeni yapılan öğrenci yurdu 46 bin metrekareye çıkarılıyor. Enine genişleyip dikey olarak da yükselen yeni yurt binası için Ünlü Mimar Sinan Genim’in itirazları var:

“Bu binanın önünde 1874'de yapılan Sultan Abdülaziz döneminde yapılan çok hoş bir bina var. Maçka silahhanesi binası var. Biraz gerisinde yukarısında 1. dünya savaşında yarım kalan İtalyan konsolosluğu binası var. Burada bu şekilde yapılmasına izin verilmemeliydi. ”

Mimar Deniz Alkan da binanın sadece semtin değil İstanbul’un da silüetini bozduğunu düşünüyor: “Bu yapı yeri sadece tarihi dokuyu bozmakla kalmıyor. Boğaziçi gibi dünyanın 3 medeniyetine başkentlik yapmış çok çok önemli bir şehrin silüetini bozuyor."

DİKEY İNŞAAT REZALETİ

Mimarların, binanın bulunduğu bölgede kötü müteahhitlik örneği olarak yapılmasına da itirazı var. Tarihi eser sayılan mimarlık harikası eserlerin yanında yapılan bu binaya nasıl izin verildiği de tartışma konusu. Mimar Deniz Alkan bu konuya dikkat çekiyor ve şunları söylüyor:

“Bir yerde tarihi bir yapı varsa ona bitişik parseller mevzuata göre koruma kurullarına gidiyor. Yapılan yurt binası eski eser projesi değil. Yeni bir proje olduğu için Anıtlar Kurulu’ndan izin alınıyor. Mesela bu binanın imar durumu 15 katlı ama Anıtlar Kurulu bu yüksekliğe ‘Hayır’ diyebilirdi. ‘Burada eski eserler var. 5 kat 15 kat yapamazsın’ diyebilirdi. Anıtlar Kurulu buna ‘evet’ dediyse yanlış bir karar vermiştir."



“BELEDİYE, ÜNİVERSİTE, BAKANLIK, HEPSİ İTİRAZ ETMELİYDİ”

Mimar Sinan Genim de aynı görüşte: “Maçka Silahhanesi gibi İtalyan Konsolosluğu gibi Cumhuriyet döneminin bazı tescilli yapıları var orada. Bakanlık tarafından ruhsat verilmiş bir yapı. Aslında bunun ruhsat başvurusu yapılırken reddedilmesi gerekirdi. Buraya böyle bina olmaz demesi lazımdı. Bu ruhsattan mutlaka belediyenin haberdar olması gerekir. Haberdar olduğu zaman itiraz edip gündeme getirmesi lazım.”



“İTÜ 14 KAT OLMAZ DEMELİYDİ”

Mimarlar sadece belediyenin ve Anıtlar Kurulu’nun değil bünyesinde mimarlık eğitimi verilen İstanbul Teknik Üniversitesi’nin de sessiz kalmasını eleştirdi. Sinan Genim, “Üniversitenin de bu binanın yapımına müdahale etmesi gerekirdi. İTÜ’nün ‘İmparatorluk döneminde yapılmış hoş binaların yanında 14 katlı bir bina yapamazsınız’ demesi lazımdı. Tarihi binaların silüetinin bozulmasına itiraz etmeleri gerekirdi. Üniversitenin bu konuda girişimde bulunması gerekir" dedi.

“İTÜ’LÜ MİMARLAR BU BİNADAN HOŞNUT OLMAZ”

İTÜ Mimarlık Bölümü mezunu olduğunu söyleyen Mimar Deniz Alkan da aynı görüşte: "İTÜ’nün bu konuda bir tepkisi olmasını arzu ediyorum. Mimarlık fakültesinin öğretim üyelerinin bu işe çok daha ciddi şekilde seslerini duyurur şekilde sahip çıkması gerekir. Hocalarımızı çok iyi tanıyorum. Böyle bir şeye sessiz kalmayacaklarını tepki göstereceklerini biliyorum. Üniversitenin içinden gelen kadrolar çok rahatlıkla tepki gösterir.”