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"İşlenmiş gıdalar beyin hücrelerini olumsuz etkiliyor"

Nöroloji Uzmanı Dr. Bengi Bahar Demirbağ, Alzheimer hastalarının beyninde nörofibriler ve amiloid plaklar saptandığını belirterek, "Bu iki madde, nöron dediğimiz beyin hücresini yok eder. Bu maddelerin oluşumunda ise oksidatif maddeler (hazır ve işlenmiş gıdalar) rol oynar. Oksidatif gıdaların fazla tüketilmesi nedeniyle, insülin direncinin yol açtığı enerji metabolizmasındaki bozulma da beyin hücrelerini olumsuz etkiler" dedi. Demirbağ, beyine faydalı ve zararlı besinleri anlattı

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DHA
  • Dikkat! Hazır ve işlenmiş gıdalar Alzheimer'a yol açabilir

    Nöroloji Uzmanı Dr. Bengi Bahar Demirbağ, beslenmenin kalp damar hastalıkları, obezite, diyabet, kanserdeki rolünün çok iyi bilinmesine karşın beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesi için beslenmenin düzenlenmesinin oldukça yeni bir konu olduğunu belirterek, "Artık brain food (beyin gıdası) veya mood food (ruh haline iyi gelen yiyecekler) kavramları vardır" dedi.
  • Dikkat! Hazır ve işlenmiş gıdalar Alzheimer'a yol açabilir

    HAZIR GIDALAR ALZHEIMER'E NEDEN OLABİLİR

    Alzheimer hastalığının öğrenme, hafıza ve diğer bilişsel aktivitelerde ilerleyici kayıp ile karakterize bir hastalık olduğunu belirten Dr. Demirbağ, "Alzheimer hastalarının beyninde nörofibriler ve amiloid plaklar saptanmıştır. Bu iki madde nöron dediğimiz beyin hücresini yok eder, bu maddelerin oluşumunda oksidatif maddeler (hazır ve işlenmiş gıdaların yol açtığı maddeler) rol oynar. 
  • Dikkat! Hazır ve işlenmiş gıdalar Alzheimer'a yol açabilir

    Oksidatif gıdaların fazla tüketilmesi nedeniyle insülin direncinin yol açtığı enerji metabolizmasındaki bozulma da beyin hücrelerini olumsuz etkiler" diye konuştu.
  • Dikkat! Hazır ve işlenmiş gıdalar Alzheimer'a yol açabilir

    KARBONHİDRAT DEĞERİ YÜKSEK BESİNLERE DİKKAT 

    Besinlerin sadece ihtiyacımız olan enerjiyi karşılamakla kalmadığını, bilişsel fonksiyonlarımızı da etkilediğini söyleyen Uzm. Dr. Demirbağ, "Pasta, börek, tatlı gibi karbonhidrat değeri yüksek besinler; stres hormonları olan adrenalin ve epinefrinde dalgalanmaya yol açabilir. Koenzim Q10 ve Omega-3 barındıran balık ise nöronal hasarlanmayla savaşır" ifadelerini kullandı. 
  • Dikkat! Hazır ve işlenmiş gıdalar Alzheimer'a yol açabilir

    Bol sebze ve meyve tüketiminin serotonin sentezini artırdığının altını çizen Dr. Demirbağ, şu bilgileri paylaştı: "Serotonin, bir nörotransmitter görevi gören ve insan vücudu tarafından üretilebilen bir kimyasaldır. Beyin ve ruh sağlığımız için vazgeçilmez bir moleküldür. Kuruyemişlerden özellikle susam, kaju ve ceviz triptofandan zengin olduğu için serotonin sentezinde oldukça önemli rol oynar." 
  • Dikkat! Hazır ve işlenmiş gıdalar Alzheimer'a yol açabilir

    HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEYE YARDIMCI 6 BESİN 

    Uzm. Dr. Demirbağ, hafızayı güçlendiren besinleri ve vitaminleri ise şöyle sıraladı:

    - Balık

    - Ceviz, badem, yer fıstığı

    - Kırmızı et, tavuk, yoğurt, yumurta

     
  • Dikkat! Hazır ve işlenmiş gıdalar Alzheimer'a yol açabilir

    - Ananas, tarçın, havuç, yeşil ve siyah çay

    - Bitter çikolata

    - D vitamini

    - E vitamini

    - Kırmızı meyveler
  • Dikkat! Hazır ve işlenmiş gıdalar Alzheimer'a yol açabilir

    HAZIR PAKETLİ ÜRÜNLERDEN UZAK DURULMALI 

    Alzheimer hastalığına yol açan sebeplere dikkat çeken Demirbağ, "Ülkemizde son yıllarda Alzheimer hastalarının sayısı artarken, bu artışın bir nedeninin de sağlıklı beslenme alışkanlıklarından uzaklaşılıp endüstriyel olan işlenmiş ürünlere yönelimin ve tarım ürünlerinde pestisit (böcek ilacı) kullanımının artması olduğu düşünülmektedir. 
  • Dikkat! Hazır ve işlenmiş gıdalar Alzheimer'a yol açabilir

    Son yıllarda yapılan çalışmalar; beyinde sinir dokularının iltihaplanması (kronik nöroenflamasyon) sonucu Alzheimer hastalığına yatkınlığın arttığını, bunun ana nedenlerinden birinin de yanlış beslenme olduğunu göstermiştir. Özellikle hazır ve paketli ürünler, kızartılmış yiyecekler Alzheimer hastalığını tetikleyebilir" açıklamasında bulundu.
  • Dikkat! Hazır ve işlenmiş gıdalar Alzheimer'a yol açabilir

    Beyin fonksiyonlarının güçlenmesine yardımcı durumlara da değinen Uzm. Dr. Demirbağ, şunları söyledi: "Yapılan çalışmalarda orta zincirli yağ asitlerinden zengin diyetin keton cisimlerini artırdığı, açlık ve tokluk metabolizmasında etkili olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, insülin direncini düşürerek glukoz metabolizmasını etkilediği ve beyin fonksiyonlarında olumlu etkilerinin olduğu bulunmuştur. 
  • Dikkat! Hazır ve işlenmiş gıdalar Alzheimer'a yol açabilir

    Orta zincirli yağ asitlerinin nöronlar için alternatif bir enerji kaynağı olarak görev yaptığı belirlenmiş ve klinik araştırmalardan elde edilen verilerde, apolipoprotein E4 geninde negatiflik rastlanan hafif-orta şiddet Alzheimer hastalarında MCT´nin bilişsel özellikleri iyileştirdiği görülmüştür. 
  • Dikkat! Hazır ve işlenmiş gıdalar Alzheimer'a yol açabilir

    Sentetik olarak takviye edildiği gibi Hindistan cevizi, palm çekirdeği yağı gibi doğal besinlerde de bulunmaktadır. Günlük yaşamda bu besinlerin tüketimiyle orta zincirli yağ asitlerinin alımı artırılabilir."
  • Dikkat! Hazır ve işlenmiş gıdalar Alzheimer'a yol açabilir

    BEYNİMİZ ENERJİ KAYNAĞI OLARAK GLİKOZU KULLANIR 

    Beynimizin, enerji kaynağı olarak karbonhidratları ve glikozu kullandığını vurgulayan Uzm. Dr. Demirbağ, "Unlu mamuller, baklagiller, patates, tatlılar, şekerler, muz, elma, karbonhidrat bakımından zengin besinlerdir" dedi.
  • Dikkat! Hazır ve işlenmiş gıdalar Alzheimer'a yol açabilir

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