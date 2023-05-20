Bol sebze ve meyve tüketiminin serotonin sentezini artırdığının altını çizen Dr. Demirbağ, şu bilgileri paylaştı: "Serotonin, bir nörotransmitter görevi gören ve insan vücudu tarafından üretilebilen bir kimyasaldır. Beyin ve ruh sağlığımız için vazgeçilmez bir moleküldür. Kuruyemişlerden özellikle susam, kaju ve ceviz triptofandan zengin olduğu için serotonin sentezinde oldukça önemli rol oynar."