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HaberlerGündemDİKKAT! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Yağış yok güneş var - HABERLER

Meteoroloji açıkladı! Yağış yok güneş var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıkların kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

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