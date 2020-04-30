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HaberlerGündemDİKKAT! Son dakika! Meteoroloji'den flaş uyarı! Türkiye'de sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor
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Türkiye'de sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye bugün Balkanlar'dan gelen yeni sağanak yağışlı ve serin havanın etkisi altına giriyor. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise çok bulutlu ve kapalı bir gün geçirecek. Sıcaklıların 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Kayseri, Nevşehir çevreleri ve Niğde'nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

ANKARA 11°C, 20°C
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 20°C
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 21°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu

ERZURUM 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 7°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

 

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