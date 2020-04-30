Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Kayseri, Nevşehir çevreleri ve Niğde'nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemizin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın güney kesimleri hafif sağanak yağışlı
ANKARA 11°C, 20°C
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 20°C
Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 21°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu
ERZURUM 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 7°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
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