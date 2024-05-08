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        Haberler Yaşam Dikmetaş Yaylası'nda ilkbahar güzelliği

        Dikmetaş Yaylası'nda ilkbahar güzelliği

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Dikmetaş Yaylası'nda ilkbahar ile doğa canlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:38
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin Gürpınar ile Toplukonak köyü sınırları içerisinde yer alan 1780 rakımlı yayla, DSİ'nin inşa ettiği göletle farklı bir güzelliğe büründü.

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        Karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen gölette bir bölümü su altında kalan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

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        Dikmetaş Yaylası yaz aylarında ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

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        #Dikmetaş Yaylası
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