Dikmetaş Yaylası'nda ilkbahar güzelliği
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki Dikmetaş Yaylası'nda ilkbahar ile doğa canlandı
Giriş: 08.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:38
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin Gürpınar ile Toplukonak köyü sınırları içerisinde yer alan 1780 rakımlı yayla, DSİ'nin inşa ettiği göletle farklı bir güzelliğe büründü.
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Karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen gölette bir bölümü su altında kalan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
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Dikmetaş Yaylası yaz aylarında ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.