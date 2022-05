Dilan Çiçek Deniz, Cannes'da onur konuğu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bir dondurma markası, dünyanın en ünlü pop ikonlarından Kylie Minogue ile kulüp kültürünün ünlü ismi Peggy Gou'yu, "Can't Get You Out Of My Head"i yeniden yorumladıkları bir düet için bir araya getiriyor.

Şarkı ve özel olarak hazırlanan video klip ilk kez, 19 Mayıs'da Cannes'da yapılacak lansman partisinde haz tutkunlarıyla buluşacak.

"Can't Get You Out Of My Head"in çıkışından 20 yıl sonra yeni düzenlemesinde bir araya gelen ikili, 19 Mayıs Perşembe günü Cannes Croisette'de gerçekleşecek partiye ev sahipliğinde yapacak.

Kırmızı halı seremonisi ile başlayacak partide Dilan Çiçek Deniz, Kylie Minogue ve Peggy Gou'nun davetlisi olarak yer alacak.

"ÇOK MUTLUYUM"

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, "İşbirliğimiz özel bir reklam kampanyası ile başlamıştı. Bu yıl da davetli olarak Cannes'a gidiyor olmaktan çok mutluyum. Kylie Minogue ile tanışmak heyecan verici, Peggy Gou ise uzun zamandan beri severek takip ettiğim bir DJ. Eminim her yıl olduğu gibi bu yıl da çok ses getirecek bir etkinlik olacak." dedi.