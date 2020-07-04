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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Deniz muhabirler ile ayaküstü sohbet etti. Oyuncu, dünyanın ünlü sinema veri tabanı IMDB'nin sıralama listesi Star Metre'de ‘Yarına Tek Bilet’ filmindeki rolüyle birinci sıraya yerleşmesi ile ilgili, "Çok mutlu oldum. Filmin izlenme başarısı ve ekibin başarısı" şeklinde konuştu.

Dilan Çiçek Deniz, filme karşı yapılan olumsuz eleştirilere yönelik "Eleştiriler tabii ki yapılacak. Bizim film herkese göre bir film değil. Netflix’in ilk Türk orjinal filmi olması, böyle filmlerin önünü açacak olması bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Deniz, ayrıca son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan, Ozan Güven'in bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası ile ilgili de, "Kadına şiddet hiçbir zaman kabul edilebilir bir şey değil. Bunu da kabul etmeyeceğiz. Bende Deniz’in yanındayım" ifadelerini kullanarak destek verdi.

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Bulutsuz, "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım" demişti.

Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin de şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu aldı. Ünlü oyuncu ayrıca, Bulutsuz'dan da şikayetçi olmuştu.