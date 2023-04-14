İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, etkinliği sosyal medyada "Deprem bölgesinde sanatçılarımızla dayanışma içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. İBB Şehir Tiyatroları, Oyuncular Sendikası ve Çağdaş Drama Derneği ile devam eden etkinliklerimiz kapsamında bugün de Dilan Çiçek Deniz aramızdaydı" notuyla paylaştı.