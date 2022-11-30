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Thor Saevarsson o soruya çok sinirlendi

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile evlilik yolunda ilerlerken yollarını ayıran Thor Saevarsson, bir kadın ve bir erkek arkadaşıyla birlikte Cihangir'deydi. Mekandan ayrılırken muhabirlerin yönelttiği, "Dilan Çiçek Deniz'i çok çabuk unuttunuz galiba?" sorusuna sinirlenen Saevarsson, "Sizi anlamıyorum" demekle yetindi

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  • Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson o soruya çok sinirlendi: "Sizi tanımıyorum" - Magazin haberleri

    Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; İkiliden Saevarsson, ayrılığın ardından yine Cihangir'de bir kadın ve bir erkek arkadaşı ile birlikte görüntülendi.
  • Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson o soruya çok sinirlendi: "Sizi tanımıyorum" - Magazin haberleri

    GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

    Mekanın kapısı önünde bir süre dostları ile vakit geçiren Thor Saevarsson, basın mensuplarını fark edince panikledi. Kız arkadaşının önünü kapatan Saevarsson, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.
  • Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson o soruya çok sinirlendi: "Sizi tanımıyorum" - Magazin haberleri

    "SİZİ ANLAMIYORUM"

    Thor Saevarsson, mekandan ayrılırken muhabirlerin yönelttiği, "Dilan Çiçek Deniz'i çok çabuk unuttunuz galiba?" sorusuna ise sinirlendi. "Sizi anlamıyorum" diyen Saevarsson, ardından hızla oradan uzaklaştı.
  • Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson o soruya çok sinirlendi: "Sizi tanımıyorum" - Magazin haberleri

    SABAHIN İLK IŞIKLARINA DEK EĞLENDİLER

    Saevarsson, geçtiğimiz hafta da Kuruçeşme'deki bir mekanda iki kız ve iki erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına dek eğlenmişti. Sabah saat 05:30 sularında mekandan ayrılan Thor Saevarsson, otomobiline binmeden önce arkadaşlarıyla vedalaşmıştı. Bu sırada Saevarsson'ın, bir kız arkadaşını dudağından öpmeye çalışması dikkat çekmişti.
  • Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson o soruya çok sinirlendi: "Sizi tanımıyorum" - Magazin haberleri

    Önce kadınlar, ardından da Thor Saevarsson, indikleri otomobil ile yaklaşık 45 dakika İstanbul turu yaptıktan sonra Levent’te bulunan bir otele giriş yapmıştı.
  • Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson o soruya çok sinirlendi: "Sizi tanımıyorum" - Magazin haberleri

    VALEDEN YARDIM İSTEDİ

    Basın mensuplarının görüntü aldıklarını fark eden ünlü isim, gazetecilerin yanına gelerek telefonlarına bakmak istemişti. Bu sırada uzaktan kayıt yapan kameradan haberi olmayan Thor Saevarsson, önce otel önündeki valeyi çağırarak, yardım istemişti.

    Saevarsson, daha sonra muhabirin ensesini tutarak, çekiştirmişti. Thor Saevarsson, patlayan flaşların ardından ise hızlıca otele giriş yapmıştı.
  • Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson o soruya çok sinirlendi: "Sizi tanımıyorum" - Magazin haberleri

    "KAVGA ETTİLER" İDDİASI

    Öte yandan ikiliden Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda Saevarsson ile yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından silmiş ve takibi de bırakmıştı.

    İddiaya göre; ünlü çift, geçen hafta arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy’deki bir mekanda eğlenmişti. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Deniz ve Saevarsson, bir anda kavga etmeye başlamıştıı. Bir türlü sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı öne sürülmüştü.
  • Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson o soruya çok sinirlendi: "Sizi tanımıyorum" - Magazin haberleri

    BOĞAZ KÖPRÜSÜ'NDE EVLİLİK TEKLİFİ

    Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. "Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü oyuncu, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" demişti.
  • Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson o soruya çok sinirlendi: "Sizi tanımıyorum" - Magazin haberleri

    Evlilik teklifi sonrası mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz, bu fotoğrafına, "Evet' dedim!" notunu düşmüştü. Takipçileri ise Deniz'in tektaşını sergilediği gönderiye, "Mutluluklar!" yorumları yağdırmıştı.
  • Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson o soruya çok sinirlendi: "Sizi tanımıyorum" - Magazin haberleri

    AİLESİYLE TANIŞMIŞTI

    "Evlilik tarihi henüz belli değil. Zaten belli olursa siz öğrenirsiniz" açıklamasını yapan ikili, daha sonra yeni yılı İzlanda'da karşılama kararı almıştı. Soluğu sevgilisinin memleketinde alan Dilan Çiçek Deniz, Saevarsson'ın ailesiyle tanışmayı da ihmal etmemişti.
  • Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı Thor Saevarsson o soruya çok sinirlendi: "Sizi tanımıyorum" - Magazin haberleri

    "KAYINPEDER"

    Thor Saevarsson'ın babasıyla birlikte objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, gönderisinde, "Hanımlar, beyler; kayınpeder..." notunu düşmüştü. Deniz'in bir hayli neşeli olduğu da dikkatlerden kaçmamıştı.

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