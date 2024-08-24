Dilan Çıtak, Tatlıses soyadını kaldırdı
Bir süredir babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı olaylarla gündeme gelen Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından Tatlıses soyadını kaldırdı
İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak ile arasında gerginlikler sürüyor.
Ünlü sanatçının evlat ayrımı yaptığına dair iddialar ortaya atan Çıtak, sosyal medya hesabından Tatlıses soyadını kaldırdı.
Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde sosyadını değiştireceğinin sinyallerini yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.
Çıtak; "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı. İnanın "Oh" diyorum, "Şükür" diyorum."
Fotoğraflar: Instagram