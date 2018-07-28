Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, içeride alışverişini yaptıktan sonra aynı yöntemle dükkandan çıkan Dilan Gerede, basın mensuplarına "Her şey yolunda, ayağım iyileşti. Artık hoplayabiliyor, zıplayabiliyorum. Beni ekranlarda oyuncu olarak görmeniz yakındır" dedi.

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