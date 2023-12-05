Dilan Polat'ın ardından gündemdeydi! Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk sitem etti!
Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından birçok fenomen mercek altına alınmıştı. Gelen son dakika bilgilerine göre fenomenlerden bazılarının mal varlıklarına el konuldu. Bu isimlerden biri de Eylül Öztürk oldu. Tanınan isim sosyal medya hesabından isyan etti.
Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan sorgulanan ve sonrasında tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin ardından diğer fenomenlerde mercek altına alınmıştı.
Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Mal varlığına el konulan isimlerden biri Eylül Öztürk oldu.
ABD'de yaşayan Eylül Öztürk mal varlıklarına el konulmasından haberdar olduktan sonra sosyal medya hesabından isyan eden bir açıklama yaptı.
Eylül Öztürk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili dostlar, söz verdiğim gibi sizi gelişmelerden haberdar etmek istedim tekrar. Kayyum ile ilgili haberleri ben de sizin gibi buradan okudum. Diğer haberler gibi bu haberi de basından öğrendik. Avukatlarımızla da konuştum ve ticaret sicilinde yayınlanmasını bekleme sürecindeyiz şu anda. Henüz yayınlanan bir şey yok ama muhtemelen birkaç gün içinde yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Avukatlarımız da bu konuda savcılığa bir dilekçe verecekler. Bu esnada işimizde herhangi bir aksama yok, biz aynen işimize devam ediyoruz. Basında çıkan her bir haberden sonra biraz daha üzülüyorum tabi, tam olarak neyle suçlandığımı bile bilmiyorum çünkü. Ama her şeye rağmen sürecin işlemesi ve geçen her bir sürenin lehimize olacağını düşünüyorum. Çünkü inanın bu şekilde belirsizlikler ve ithamlar içerisinde nefes almaya devam etmek inanın hiç kolay bir şey değil. O yüzden beni tek motive eden şey, önce ailemin varlığı ve sağlığı sonra bu süreçte onca yazılıp çizilen şeye rağmen sizlerin desteği. Ama sürecin de hızlı işlediğini gördükçe içim umutla doluyor. Öyle işte… Sizi seviyorum, desteğinize sonsuz müteşekkirim ve gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğim.”
İşte Eylül Öztürk'ün açıklaması...