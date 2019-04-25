Şüpheli isim dinlenecek

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ayrıldığı eşinin cesedinin tarlada gömülü bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz, maktul Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, maktulün vücudunda sanığa ait spermlerin tespit edilmesi üzerine "spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine" ilişkin istenen raporun gönderildiği belirtildi.
Adli Tıp Kurumu İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığınca hazırlanarak raporda, sperm hücrelerinden DNA profili elde edilebildiği bildirildi.
Sanığın avukatı Nihan Kanat, soruşturma aşamasında şüpheli olarak ifadeleri ve DNA örnekleri alınan B.Y. ile M.C.O'nun çelişkili beyanlarda bulunduğunu öne sürdü.
HTS kayıtlarına göre M.C.O. ve B.Y'nin 5 Ocak 2018'den Dilara Kandak'ın kaybolduğu 24 Ocak 2018'e kadar maktulle her gün ve yoğun şekilde arama ve mesajlaşma yaptığını öne süren Kanat, şunları ifade etti:
"Hatta maktulün son saatlerine kadar kendisiyle kesintisiz şekilde görüşmüşler. Ancak bu kişiler Dilara'nın kaybolduğu tarihten sonra maktulü hiç aramamış. M.C.O. ifadesinde Dilara ile en son kaybolmadan 7 gün önce görüştüğünü söylemiş. Oysaki HTS kayıtlarında M.C.O'nun maktulle telefon sinyallerinin kesildiği son dakikaya kadar yoğun şekilde görüştükleri açıkça görülmekte. B.Y. de ifadesinin aksine maktulün kaybolduğu son saatlerine kadar kendisiyle yoğun ve kesintisiz olarak görüşmüş, kaybolduktan sonra hiçbir aramasının olmadığı açıkça tespit edilmiş."
ŞÜPHELİ İSİM DİNLENECEK
Mahkeme Başkanı Tuncay Özmen, Dilara Kandak'ın kaybolmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatıp, Ahmet Yorulmaz'ın tutuklanmasının ardından yeniden açan M.C.O.'nun dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Kendisinden 40 gün kadar haber alınamayan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın, 4 Mart 2018'de, Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde, eli, kolu, ayakları iple bağlı ve çıplak halde battaniyeye sarılarak gömülmüş cesedi bulunmuştu. Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi Ahmet Yorulmaz'a (25) ait olduğu tespit edilmişti.
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