UEFA Şampiyonlar Ligi’ne play-off turunda veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Fenerbahçe, ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Temsilcimizin ilk Avrupa sınavını ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?