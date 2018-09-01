Dinamo Zagreb - HNK Rijeka maçı rakamları

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Dinamo Zagreb, 02 Eylül 2018 Pazar günü HNK Rijeka takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi Dinamo Zagreb 13 puanla 2. sırada, HNK Rijeka 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Dinamo Zagreb son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. HNK Rijeka son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 758 kodlu maçı oynayanlar; Dinamo Zagreb galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, HNK Rijeka galibiyet oranı 3.75. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Dinamo Zagreb son hafta oynanan Inter Zapresic maçında 3-1 kazandı.

HNK Rijeka ise Hajduk Split maçında 3-1 kazandı.

Dinamo Zagreb, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Dinamo Zagreb, kendi sahasında 9 gol attı, 3 gol yedi.

HNK Rijeka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. HNK Rijeka, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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