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Sırasıyla Rusya- ABD, Ukrayna, Polonya ve Çekya arasında yaşanan diplomat krizine son olarak Bulgaristan katıldı. Perşembe günü yapılan açıklamada Başsavcılık, Bulgaristan’daki silah depolarında meydana gelen dört patlamaya Rusya’nın karıştığından şüphelendiğini bildirdi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Rusya büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Bulgaristan'da silah depolarında yaşanan patlamalar ve Bulgar silah tüccarı Emilian Gebrev'i zehirleme girişimi hakkındaki geriye dönük soruşturma talep etti.

Bulgaristan'ın bir Rus diplomatı sınır dışı etmesinden sonra Rusya'dan konuyla ilgili önlemlerin karşılık olarak alınacağı duyuruldu.