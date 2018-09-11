Axa, telefon kullanımı ile gelen kazalara karşı çağrı filmi hazırladı
AXA Sigorta hayata geçirdiği Telefon Kazasına Son kampanyası için dijital filmi de hazırladı. Her 5 kişinin direksiyon başında cep telefonu kullanması sonucu meydana gelen kazalara dikkat çeken film ile bu tip kazaların azaltılması ve farkındalık yaratılması hedefleniyor
11.09.2018 - 16:34 | Güncelleme:
AXA Sigorta, bu yılın başında hayata geçirdiği “Telefon Kazasına Son” adını verdiği farkındalık kampanyası için dijital bir film hazırladı. Bir sosyal deney olarak hazırlanan çalışma sürücüleri, sürüş esnasında mobil telefonlarını kullanmamaya ve AXA Sigorta’nın “telefon kazası” olarak adlandırdığı telefon kaynaklı trafik kazalarına sebep olmamaya çağırıyor.
AXA Sigorta bu çalışma ile her yıl 1.2 milyon trafik kazasının gerçekleştiği ve AXA Yol Güvenliği Anketi ve Raporu’na göre kazaların yüzde 35’inin dikkatsizlikten kaynaklandığı Türkiye’de, direksiyon başında mobil telefon kullanımının sakıncaları konusunda yüksek farkındalık yaratmayı hedefliyor. Dijital mecralarda yayınlanacak olan filmde anne ve babaların “Direksiyon başında telefon kullanır mısınız?” sorusuna “Hayır” cevabını verdiklerini, buna karşın çocuklarının ise ailelerinin alışkanlıkları konusunda tam aksini söyledikleri görülüyor. Film, ailelerin bilinçsiz olarak gerçekleştirdikleri bu davranışın onları sevdiklerinden ayırmaması için önemli bir mesaj niteliği taşıyor.
TRAFİK DEĞİL TELEFON KAZASI
AXA Sigorta’nın dünyanın her yerinde “insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkıda bulunma” misyonu doğrultusunda çalıştığını söyleyen AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Yol güvenliği de bu anlamda gündemimizde önemli yer tutuyor. Zira dünyada her yıl 1.3 milyon insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Öte yandan yol güvenliği konusunda ülkemizde yaptırdığımız araştırmada her beş sürücüden biri telefonla konuşmakta bir sorun görmezken bu oran 18-35 yaş grubundaki sürücülerde %80 oranında artıyor. On kişiden biri ise sürüş esnasına sosyal medya kullanıyor ki bu oran da 18-35 yaş arasında 3 kata kadar çıkabiliyor" dedi.
Rakamların çok ciddi olduğunun altını çizer Ölken şunları kaydetti: "Mobil telefon kullanımı ve mobil teknoloji kullanımının en yaygın olduğu genç kitlede otomobil sahipliğinin artması sebebiyle bu odakta ‘Telefon Kazasına Son’ kampanyasını hayata geçirdik. Çünkü mobil telefon kullanımından kaynaklı kazaların trafik kazası değil, telefon kazası olduğuna inanıyoruz. Bugüne kadar iletişim çalışmalarımızın yanı sıra acenteler ve çalışma arkadaşlarımızın çabaları ile milyonlarca kişiye mesajlarımızı ulaştırdık.”
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