İstanbul Şişli'deki Perpa yakınında bulunan bir benzin istasyonunda kelimenin tam anlamıyla faciadan dönüldü. İddiaya göre, madde kullanan Mustafa H. aracıyla benzin istasyonuna dalarak park halinde bulunan bir araca çarptı. Etrafta yardım etmek isteyenlere cevap vermeden aracın içerisinde bekleyen Mustafa H., bir süre köpeğine sarılarak uyudu.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMIŞ

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen polis ekiplerinin çabaları sonucu aracın içerisinden çıkan Mustafa H., bu sefer de sağlık ekiplerinin müdahalesine engel olmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu ikna olarak ambulansa binen Mustafa H.'nin ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekipleri, şüphelinin uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirledi. Sürücü, detaylı inceleme için hastaneye kaldırıldı.

İNSANLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Yaşanan olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracıyla benzin istasyonuna giren madde bağımlısı sürücü, park halindeki bir otomobile arkadan çarpıyor. Arkadan darbe alan otomobil de bunun etkisiyle market duvarına çarpıyor. Yaşanan kaza sırasında markette görevli benzin istasyonu personeli de panikliyor.

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