Diriliş Ertuğrul Evdokya kimdir? Diriliş Ertuğrul Kimya Gökçe Aytaç kimdir? sorusu Diriliş Ertuğrul dizisinin izleyicilerinin merak ettiği sorular arasında yer almaya başladı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni rol alan Kimya Gökçe Aytaç, Evdokya karakteri ile dizide Haçlıların içerisinde, Bizans dükünün karısı olarak karşımıza çıkacak. Peki, Diriliş Ertuğrul Evdokya kimdir? Diriliş Ertuğrul Kimya Gökçe Aytaç kimdir? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL EVDOKYA KİMDİR?

Evdokya karakteri dizide Haçlıların içerisinde, Bizans dükünün karısı olarak karşımıza çıkacak. Dizide güzelliği ile göz dolduracak olan Evdokya karakterini daha önce Erkenci Kuş dizisinden tanıdığımız ve Polen karakterini canlandıran Kimya Gökçe Aytaç oynayacak. Peki, Diriliş Ertuğrul Evdokya kimdir? Diriliş Ertuğrul Kimya Gökçe Aytaç kimdir?

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ KİMDİR?

Farklı projelerde yer alan Kimya Gökçe Aytaç, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Craft Oyunculuk atölyesinde temel oyunculuk, dialog anlatım ve iletişim, profesyonel oyunculuk eğitimleri aldı. Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler dizileriyle izleyici karşısına çıktı. Güzel oyuncu 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile nikah masasına oturdu ancak bu evlilik kısa sürdü.

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