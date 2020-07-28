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Diş apsesi neden olur? Nedenleri ve tedavisi

Diş apsesi, diş ağrısıyla ortaya çıkmasının yanında başka belirtilerde göstermektedir. Bu nedenle diş apsesi önemsenmesi gereken önemli bir rahatsızlıktır. Peki diş apsesi neden olur? Diş apsesi nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Diş apsesi oluşma nedenleri

Apse diş köklerinde ya da üzerinde oluşan irinli iltihaplanmalardır. Bu iltihapta aşırı koku, ölü doku ve bakteriler mevcuttur. Apse bakteriler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Apsenin oluşması halinde şişlikler belirir. Diş eti arasında ve diş kökünde oluşur. Diş etindeki apseler genelde gıda artıklarından ve ağız bakımı ihmalinden kaynaklanır. Diş kökü apsesi ise çürüyen dişler nedeni ile oluşur.

Şiddetli bir şekilde ağrı oluşmasıyla ortaya çıkar. Ağrı boğaza, kulağa, çene kemiğine de vurabilmektedir. Ağızda kötü tat ve koku olur ve dokununca ağrı artar. Sıcak ve soğuk içeceklere karşı hassas olurlar, yutkunmada zorluk yaratırlar, ateş yükselmesi yapabilir, halsizlik ve ağzı açmakta güçlük yaratır.

Diş Apsesinin Oluşması Nedenleri

  • Dişte oluşan enfeksiyon sonucu oluşan diş apsesi sonunda bakteriler diş etinde ve dişte ilerler.
  • Dişlerin bakımında ve ağız sağlığında yeterince dikkat etmemek ve özenmemek,
  • Günlük diş fırçalama alışkanlığını kazanmamak
  • Tüketilen şekerli gıdaların ve içeceklerin fazla olması ve bu tür gıdaların daha çok çürüğe neden olması ve apselere zemin oluşturması.
  • Çürük dişlerin ihmal edilerek tedavisinin önemsenmemesi ve bakterilerin çoğalmasına neden oluşturması apse oluşmasını tetikler.
  • Diş çürümeleri gibi diş minelerinde oluşan çatlaklar da bakterilerin oluşması için uygun yerlerdir. Bu nedenlerde apse oluşumuna etki eden nedenlerden birisidir.
  • Diş aralarında kalan gıda artıklarının iyi temizlenmemesi bakteri olmasına etkendir ve apseye yol hazırlar.
  • Diş gıcırdatmaları diş minelerine zarar verir ve yavaş ilerlese de zamanla çatlak oluşabilir ve bu da apse olmaya etken olabilmektedir.
  • Bağışıklık sisteminin bazı hastalıklar sonucunda düşmesi apse olmasına etken olabilmektedir.
  • Önceden başlanan bir diş tedavisinin aksaması da bu dişlerde apse olmasına neden olabilmektedir.
  • Uzun süredir kullanılan dolgularda oluşabilen yıpranmalar enfeksiyon oluşmasına etki edebilmektedir.

Diş Apsesi Tedavisi

Diş apsesi tedavisi antibiyotiklerle ve ilerlemiş olması halinde ameliyatla düzeltilmektedir. Apseye neden olan asıl sorun bulunarak tedavi uygulanmaktadır. Yoksa antibiyotik geçici bir iyileştirme sağlar. Diş çürümesinden kaynaklanması halinde kanal tedavisi de uygulanmaktadır.

Diş apsesi oluşmuş haldeyken dişin çekilip çekilmemesine hekim karar verebilir. Ona göre bir iyileştirme süreci de antibiyotikler ile sağlanmaktadır. Evde ılık tuzlu su ile gargara ağrıyı hafifletebilir ancak mutlak bir hekime giderek tedavi olmak şarttır.

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