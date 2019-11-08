Diş telleri ne kadar süre takılır?

Dişlerin genel yapısının bozuk olduğu ve çenemizin tedavi edilmesi gereken durumlarda tercih edilen diş teli ne kadar sürede takılması gerekir hakkında çokça sorularla karşılaştık ve sizler için diş telinin faydaları, kullanımı, ne kadar süre takılması gerektiği hakkında bilgiler paylaştık.

Diş teli nasıl takılır?

Çürükler ve çekilmesi gereken dişleriniz varsa önce o işlemler halledilir. Daha sonra ağzınıza elpse tarzı bir cisim yerleştirilir. (ağzınızın açık kalması açısından) Ve daha sonra diş teliniz acısız bir şekilde takılır.

Diş teli takıldıktan sonra yenmemesi gereken yiyecekler nelerdir?

Katı ve yapışkan yiyeceklerden uzak durulması gerekir aynı zamanda asitli yiyeceklerden de uzak durmanız diş telinizin zarar görmemesi açısından faydalı olacaktır.

Diş teli ne kadar süre takılmalı?

Farklılık gösteren bir durumdur. Diş telinin dişte kalma süresi 12 ila 24 ay olarak belirlenmiştir.