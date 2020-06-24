Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Kudüs'teki TİKA tabelasının sökülmesine tepki:

AA

Kıran, Twitter hesabından, Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı'nın duvarlarındaki TİKA'ya ait tabelaların bu sabah İsrail polisi tarafından sökülmesi görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"O tabelaları sökebilirsiniz ama ümmetin gönlündeki Türkiye sevgisini asla sökemeyeceksiniz. Tarihsel ve kültürel mirasa gösterilen bu saygısızlığa uluslararası toplum gereken cevabı vermelidir. O balyoz sadece TİKA'mızın tabelasına değil insanlığın kalbine indirilmiştir."

TİKA tabelası 2010'dan bu yana mezarlıkta asılı duruyordu.