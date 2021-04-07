Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Dönem Başkanlığında Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının yeni üyelerle güçlendirilmesi, ticaret gündeminin ilerletilmesi ve üyeleri arasında yerel para birimleriyle ticareti kolaylaştırmak amacıyla bir takas odası kurulmasına öncelik verdiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu
AA

Çavuşoğlu, Bangladeş'in ev sahipliğinde düzenlenen D-8'in 10. Zirve Toplantısı kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir yılı geride bıraktıklarını ve salgın nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu zor dönemde çok taraflılığın ve iş birliğinin önemini bir kez daha gördüklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, 10. D-8 Zirvesi'nin sağlık, ekonomi ve ticaret gibi herkesin sorunlar yaşadığı alanlarda hayırlara vesile olmasını diledi.

- "Başından beri Kovid-19'la mücadelede dayanışma ve iş birliğinin önemini vurguladık"

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak, başından beri Kovid-19'la mücadelede dayanışma ve iş birliğinin önemini vurguladık. 157 ülke ve 12 uluslararası örgüte yardımlarda bulunduk. IMF, Dünya Bankası ve G20’de en yoksul ülkeler için borç erteleme girişimlerini destekledik." dedi.

Çavuşoğlu, zirve için karşı karşıya bulundukları sınamaları dikkate alarak anlamlı bir tema bulduklarını belirtti.

"Teknoloji" ve "gençliğin" bu yeni dönemin iki büyük dönüştürücü gücü olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu nedenle dinamizm, inovasyon ve yaratıcı fikirlerin kaynağı olan gençlerden istifade edinilmesi ve gelişmiş teknolojilere de ayak uydurulması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, bu teknolojilerin sadece kullanıcısı değil, üreticisi de olmayı başarmaları gerektiğine işaret ederek üniversiteleri bir araya getirecek D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı'nın bu alandaki potansiyeli açığa çıkarması temennisinde bulundu.

- "Ticaret Bakanları Toplantısı'na da ev sahipliği yapmaya hazırız"

D-8’in sahip olduğu büyük ekonomik potansiyeli açığa çıkarabilmenin kendilerinin gayretine bağlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Zirve’de kabul edilecek 10 Yıllık Yol Haritası ve Dakka Bildirgesi belgelerinin bu bağlamda teşkilata yeni bir ivme kazandıracağına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, bu belgelerin 24 yıllık iş birliğini, gelecek 10 yıla yeni bir dinamizmle taşıma imkanı sunacağını dile getirdi.

D-8 Tercihli Ticaret Anlaşmasının (D-8 PTA) D-8 içi ticaretin ve ekonomik iş birliğinin esasını oluşturduğunu aktaran Çavuşoğlu, bütün üyeleri bu anlaşmayı yürürlüğe koymaya davet etti.

Çavuşoğlu, "Bu anlaşmanın bir adım ötesi için önerdiğimiz ticaretin kolaylaştırılması stratejisi, D-8 ülkeleri arasında ticaretin artırılması yönünde atılmış bir başka önemli adım. Bu konuları ele alacağımız Ticaret Bakanları Toplantısı'na da ev sahipliği yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Turizmin salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye olarak güvenli turizm konseptini hayata geçirdiklerini ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünün rehber ilkeleriyle de uyum olacak şekilde tatil beldelerini yeniden turizme açtıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, bu alanda Türkiye'nin iyi uygulama örneklerini D-8 ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Tarımın da D-8 ülkelerinin en önemli sektörleri arasında olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Pakistan’ın Faysalabad şehrindeki bir enstitünün D-8 Tarım ve Gıda Güvenliği Araştırma Merkezi olarak belirlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, ulaştırma konusunun da önem verilmesi gereken başka bir alan olduğuna işaret ederek Türkiye'nin 7 Ekim'de 1. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını belirtti.

- Türkiye'nin Dönem Başkanlığı

Bakan Çavuşoğlu, "Dönem Başkanlığımız sırasında, Teşkilat’ın yeni üyelerle güçlendirilmesi, ticaret gündeminin ilerletilmesi ve üyeleri arasında yerel para birimleriyle ticareti kolaylaştırmak amacıyla bir takas odası kurulmasına öncelik verdik." dedi.

Teşkilatın genişlemesine dair başlatılan çalışmaların artık olgunlaşacağına inandığını kaydeden Çavuşoğlu, yarınki Zirve’yle Dönem Başkanlığını Bangladeş’e devredeceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Bangladeş'in Türkiye'nin çalışmalarını ileriye götürmesi temennisinde bulunarak kendilerine her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

Yarınki Zirve’nin D-8’deki iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını ifade eden Çavuşoğlu, Bakanlar Konseyi toplantısı için Ankara’ya gelerek toplantıya buradan katılan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari ve tüm Sekreterya çalışanlarına teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Shaari'nin görevi boyuna sergilediği aktif ve yapıcı yaklaşımın, D-8'in çalışmalarına ve görünürlüğüne büyük katkı sağladığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından sözü Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'e bıraktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME