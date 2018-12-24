Resmi ziyaret amacıyla Tunus’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ile bir araya geldi.

İHA'nın haberine göre, sosyal medya hesabından görüşme ile ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, “Başbakan Yusuf Şahid’e Tunus'un hoşgörü ve uzlaşı ruhuyla Yasemin Devrimi'ni takip eden dönemde başardığı siyasi dönüşümünden sonra, ekonomik atılımı da yapacağına emin olduğumuzu belirttik” dedi.

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