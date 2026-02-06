Habertürk
        Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:10 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:10
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, bölgesel gelişmeler ele alındı.

        Batman'da grup köy yolunda heyelan: 2 minibüs mahsur kaldı

         Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından başlayan sağanak heyelana neden oldu. Alagöz köyünden ilçe merkezine gitmekte olan 2 köy minibüsü, yola düşen heyelan nedeniyle mahsur kaldı.

