Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Jilani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ile bir araya geldi
Giriş: 10.10.2023 - 23:27 Güncelleme: 10.10.2023 - 23:27
Bakanlık, X sosyal medya hesabından Fidan ile Jilani görüşmesine ilişkin bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda Fidan'ın, Pakistanlı mevkidaşı Jilani ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı kapsamında Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde görüştüğü belirtildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.