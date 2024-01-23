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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile New York'ta bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 07:57 Güncelleme: 23.01.2024 - 07:57
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        Bakan Fidan Lavrov ile görüştü
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        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Fidan BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantı arifesinde New York'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü" ifadelerine yer verildi.

        Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Bakan Fidan'ın 23 Ocak günü BMGK'nın Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York'a gidecek burada ikili görüşmeler gerçekleştireceği belirtilmişti.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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