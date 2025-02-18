Ressam Devrim Erbil'in fırçasından sanatın renkleri sporun ruhuyla buluştu

1907 Fenerbahçe Derneği’nin önderliğinde ve 1907 Art’ın ilk projesi olarak hayata geçirilen “Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil X Fenerbahçe Koleksiyonu”, Fenerbahçe Ülke Stadyumu'nda düzenlenen bir törenle spor ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü YKÜ Rıfat Perahya ev sahipliğinde gerçekleştirilen Devrim Erbil ve Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinin de katıldığı özel koleksiyonun tanıtımına yoğun ilgi gördü.

Fenerbahçe Koleksiyonu tanıtım gecesinde bir konuşma yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, serginin açılış töreninde konuştu

"FENERBAHÇE İÇİN İLKLERDEN BİRİ DAHA"

"Farklı bir gecede buradayız. Sanatla sporun buluştuğu gece. Fenerbahçe için ilklerden biri. 100. yıldönümünde benzer bir şey yapmıştık. Bir moda ikonu ile araya gelmiştik. Ama bu hakikaten çok özel. Bakınca hakikaten bambaşka bir perspektiften yapılmış. Devrim Bey de Lefter gibi sanat tarihinin ikonik isimlerinden birisidir. Bizimle işbirliği yapmasından ne kadar memnun olduğumuzu anlatamam. Bunlar gerçekten paranın satın alamayacağı değerler. Sağda gördüğünüz eser Devrim Bey'in müzemize hediyesi. Onun için de özellikle teşekkür etmek istiyorum. 9 tablomuzdan 8'i satılık. Bu işbirliği sadece sanat sporla herkese dokunacaktır. Bu ülkenin kuruluşunda ve kurtuluşunda, vatanı ve milleti için önemli sorumluluklar almış, bedel ödemiş bir kulübüz. Sadece sporda değil her anlamda topluma özel gösteren bir kulübüz. Yönetim kurulu üyelerimiz kapış kapış eserleri almaya kalkınca 'Bir durun yarısını biz alalım yarısını başkaları alsın' dedik. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

'Resmin şairi' olarak nitelendirilen sanatçı Devrim Erbil...

DEVRİM ERBİL: 70 YILLIK BİRİKİMİN SONUCU

Fenerbahçe’nin kendisi için bir aşk olduğunu belirten Devrim Erbil, “Fenerbahçe’nin renklerini, ruhunu ve tarihini sanatla buluşturan bu projede yer almak benim için büyük bir onur. 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 Art’ın öncülüğünde hayata geçen bu koleksiyon, Fenerbahçe’nin yalnızca bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda kültürel ve sanatsal mirasa da sahip çıkan bir değer olduğunu gösteriyor. İstiyorum ki bu proje, Fenerbahçe’yi sanatla dünyaya anlatan ve tüm kulüplere ilham veren bir örnek olsun" ifadelerini kullandı

"FENERBAHÇE RUHUNU SANATLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORUZ" Fenerbahçe’nin yalnızca bir spor kulübü değil; tarih, aidiyet ve tutkuyla yoğrulmuş büyük bir toplumsal miras olduğunun altını çizen 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, “1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 Art olarak, bu mirası sanatla buluşturan özel bir projeye imza atmaktan gurur duyuyoruz. Devrim Erbil’in fırçasından süzülen bu koleksiyon, Kadıköy’ü ve stadyumumuzu sanatın diliyle ölümsüzleştiriyor. Fenerbahçe, kuruluşundan bu yana aynı statta oynayan tek takım. Kadıköy bizim evimiz ve bu projeyle hem evimizi hem de stadımızı sanatla buluşturduk. Fenerbahçe olarak sadece sporda değil, toplumu etkileyen her alanda var olmak istiyoruz. Sanat da bu alanların en güçlülerinden biri” dedi. FB Kulüp Başkanı Ali Koç'un satın aldığı Fenerbahçe tablosu KOÇ, STAT TABLOSUNU SATIN ALDI Törende sanatçı Devrim Erbil, Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi'ne bir daire içinde Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun tasvirini hediye etti. Ali Koç da Erbil'in çalışmalarından bir tabloyu satın aldı. Sanatçı Devrim Erbil, daire içindeki çalışmasını Fenerbahçe Müzesi'ne hediye etti BİR RENK. BİR TUTKU. BİR EFSANE DEVRİM ERBİL FENERBAHÇE KOLEKSİYONU Sanat ve spor, geçmişten bugüne tutkuların en güçlü anlatıcıları.... Biri renklerin, çizgilerin ve dokuların ahengiyle zamanı durdururken; diğeri de hareketin, zaferin ve aidiyetin ritmiyle milyonları peşinden sürükledi. İşte tam da bu iki evrenin kesiştiği noktada, Devrim Erbil'in fırçası Fenerbahçe ruhuyla örtüşüyor. Küratörlüğünü Renk Erbil’in yaptığı proje, 1907 Art ve Renko London iş birliğiyle hayata geçirilirken, Devrim Erbil’in yağlı boya eserlerinden üretilen 8 ışıklı enstalasyon, Devrim Erbil ve Renk Erbil’in ortak çalışmalarıyla sanatseverlere sunuluyor. "TÜM KULÜPLERE İLHAM OLSUN" Fenerbahçe’nin kendisi için bir aşk olduğunu belirten Devrim Erbil, çalışmayla ilgili olarak “Fenerbahçe’nin renklerini, ruhunu ve tarihini sanatla buluşturan bu projede yer almak benim için büyük bir onur. 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 Art’ın öncülüğünde hayata geçen bu koleksiyon, Fenerbahçe’nin yalnızca bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda kültürel ve sanatsal mirasa da sahip çıkan bir değer olduğunu gösteriyor. İstiyorum ki bu proje, Fenerbahçe’yi sanatla dünyaya anlatan ve tüm kulüplere ilham veren bir örnek olsun” değerlendirmesinde bulundu.