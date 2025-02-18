Ali Palabıyık'tan derbi hakemi için flaş iddia!

Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken oynanan mücadelelerde birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. HT Spor ekranlarında yeni başlayan Gözler Hakem'de programında HT Spor yorumcuları eski hakemler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeleri masaya yatırdı.

Ali Palabıyık: Bu hafta beklenmedik atamalar oldu. Bu hafta gerçekten otomatik atama sistemi çalışmış, MHK'nın atamadığı belli olmuş. 4 haftadır hiç olmayacak şeyler oldu. Ali Şansalan, 4 yıl sonra Fenerbahçe maçına atandı. Zorbay Küçük, 1-1.5 yıllık aradan sonra Galatasaray maçına atandı. Hakemlerin çok tartışmalı karar vereceği ve bunun derbiye etki edeceği anlar olabilirdi. Ama tüm hakemlerimiz bu hafta tüm maçlarda çok başarılıydı. Kesinlikle otomatik atama sistemi işe yaramış.

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📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ali Palabıyık: Bu hafta beklenmedik atamalar oldu. Bu hafta gerçekten otomatik atama sistemi çalışmış, MHK'nın atamadığı belli olmuş. pic.twitter.com/OghPjsJaUc — HT Spor (@HTSpor) February 18, 2025

Murat Fevzi Tanırlı: Bu hafta 'haftanın yıldızlarına' 5 hakem sığdırdık. Diğer kalan 4 hakemimiz de gayet iyi maç yönetti. Bu hafta sıra dışıydı.

📺 Gözler Hakemde



🎙️ @muratftanirli: Bu hafta 'haftanın yıldızlarına' 5 hakem sığdırdık. Diğer kalan 4 hakemimiz de gayet iyi maç yönetti. Bu hafta sıra dışıydı. pic.twitter.com/txjRB5SOT5 — HT Spor (@HTSpor) February 18, 2025

Murat Fevzi Tanırlı: Hakemliği yöneten insan halkın gözünde itibarını yok etti. Senin kendi yöneticin yaptı. Avrupa'daki MHK gibi arkasında dursaydı, bu noktalara gelmezdi.

📺 Gözler Hakemde



🎙️ @muratftanirli: Hakemliği yöneten insan halkın gözünde itibarını yok etti. Senin kendi yöneticin yaptı. Avrupa'daki MHK gibi arkasında dursaydı, bu noktalara gelmezdi. pic.twitter.com/qJ8osde1gP — HT Spor (@HTSpor) February 18, 2025

Ali Palabıyık: Türk hakemleri gerçekten bu çok başarılıydı.

📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ali Palabıyık: Türk hakemleri gerçekten bu çok başarılıydı. pic.twitter.com/YRCXE12dwd — HT Spor (@HTSpor) February 18, 2025

DERBİNİN HAKEMİ KİM OLACAK?

Ali Palabıyık: Yabancı kaynaklardan baktığımda Istvan Kovacs'ın bu maç için adının geçtiğini hatta Hollanda Futbol Federasyonu'nun Pol van Boekel'i bu maç için VAR hakemi olarak yazıp, hemen hızlı bir şekilde kaldırdığını gördüm. Zaten iki gündür Slavko Vincic ve Istvan Kovacs arasında dönüyor. Bir de Polonyalı Marciniak var. Derbide eğer yabancı hakem olursa favori Istvan Kovacs.

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📺 Gözler Hakemde



🎙️ @alipalabiyikofi: Derbide eğer yabancı hakem olursa favori Istvan Kovacs. pic.twitter.com/SBd5EZ888J — HT Spor (@HTSpor) February 18, 2025

Ali Palabıyık: Galatasaray-Fenerbahçe maçına görevlendirildiğiniz zaman telefonunuz susmuyor. Derbi yönetmeden önce herkesle iletişimimi keserdim. Haber bile okumazdım. İsminiz açıklandıktan sonra maça çıkana kadar gündem oluyorsunuz.